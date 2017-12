PF apreende 25 mil comprimidos de ecstasy em Cumbica Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 10 horas desta quarta-feira, 28, com cerca de 25 mil comprimidos de ecstasy. Mesmo com a greve nacional da Polícia Federal, a prisão e a apreensão foram feitas em conjunto com a Receita Federal. Durante revista, policiais encontraram a droga no fundo falso da mala de um passageiro que vinha de Amsterdã, na Holanda.Os comprimidos pesavam cerca de seis quilos. Além dele, outros três pessoas que foram buscá-lo no aeroporto também foi preso. Eles foram levados para à Polícia Federal e serão indiciados por tráfico internacional de entorpecentes. Contrabando A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, em duas operações distintas, uma carga de cigarros sem nota fiscal e vários DVDs piratas nas rodovias do Estado de São Paulo. Na terça-feira, 28, foram apreendidos 500 pacotes de maços de cigarros estrangeiros de marcas diversas sem nota fiscal, distribuídos em todo o espaço interno do veículo Palio Weekend, abordado no km 52 da Rodovia Fernão Dias, município de Atibaia. O motorista do veículo não comprovou a procedência da mercadoria alegando tê-la comprado no bairro da Lapa em São Paulo. Os cigarros seriam vendidos no comércio da região de acordo com as declarações do condutor. Em outra ocorrência, um homem foi preso com uma grande quantidade de DVDs piratas, na segunda-feira, durante fiscalização no km 0 da BR 116, no município de Queluz. Policiais abordaram um ônibus da Viação Rio Branco, que seguia de São Paulo para Juiz de Fora, em Minas. Com o passageiro José Henrique dos Santos os policiais encontraram 222 DVDs piratas. José foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.