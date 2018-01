PF apreende 274 quilos de maconha no Piauí

Policias federais da Superintendência Regional no Piauí, apreenderam cerca de 274 quilos de maconha, na madrugada desta quinta-feira, 10. Foi a maior apreensão da droga já realizada pela Polícia Federal. Três pessoas foram presas. A ação aconteceu durante uma barreira policial na cidade de Barro Duro, interior piauiense, dentro das atividades preventivas desenvolvidas em todo o Estado visando o combate ao tráfico de droga no período das festas de fim de ano e carnaval. A droga, que estava sendo transportada em um caminhão Mercedes-Benz, vinha de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. O destino era a cidade de Caxias, no Maranhão, onde a maconha seria comercializada e distribuída para as demais cidades da região. A Superintendência da PF no Piauí formalizou o flagrante, bem como a apreensão do caminhão. Os presos foram autuados pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Eles podem ser condenados à pena que varia de cinco a 15 anos de reclusão. Os acusados foram encaminhados à Casa de Custódia em Teresina, onde permanecerão à disposição da Justiça.