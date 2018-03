PF apreende 3 jet skis e mais de 100 mil de maços de cigarro no PR

SÃO PAULO - Um caminhão com 100 mil maços de cigarros, três jet ski e uma caminhonete S10 foram apreendidos nesta terça-feira, 6, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante operação da Polícia Federal. Dois são presos.

A ação aconteceu quando equipes de policiais federais em diligências no Rio Paraná visualizaram a passagem de dois jet skis que saíam do Paraguai. As embarcações chegaram à margem brasileira na região da coluna Z12 na favela do Mon Senhor Guilherme, onde foram colocados em carreta própria para o transporte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O veículo foi seguido pelos policiais até as proximidades da Rodoviária de Foz do Iguaçu e foi abordado em uma marginal da Avenida Costa e Silva. As embarcações não tinham documentação para estar em território brasileiro e duas pessoas foram presas em flagrante. Na residência de um dos presos foi encontrado mais um jet ski com a carreta para transporte.

Também na final da tarde desta terça-feira, os policiais federais no Lago de Itaipu, na região de Pato Bragado, localizaram um caminhão com placas de Marechal Candido Rondon e uma F-400 com placas de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O caminhão carregado com 100 mil maços de cigarros e a caminhonete que estava vazia foi abandonado ao perceberem a presença dos federais no local. As mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal do Brasil para fins de contagem e aferição dos tributos.