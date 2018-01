PF apreende 300 kg de maconha e fuzil em van escolar em MG

Após dois meses de investigações, a Polícia Federal apreendeu 300 quilos de maconha dentro de uma van escolar que trafegava pela rodovia MG-050, entre os municípios de Formiga e Divinópolis, em Minas Gerais. Duas pessoas foram presas.

De acordo com a PF, além da droga, foram encontrados um fuzil, carregadores e munição. Todo material estava escondido em um compartimento que foi construído sob o assoalho da van, com chapas de metal bem vedadas, que pareciam ser parte do veículo.

Caso sejam condenados, os presos poderão cumprir de cinco a 15 anos de prisão. Eles foram encaminhados à Penitenciaria Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça.