PF apreende 34 pássaros silvestres em Porto Alegre

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu 34 pássaros silvestres na manhã desta terça-feira, 13, no bairro IAPI, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O proprietário do local, funcionário público federal de 53 anos, foi preso em flagrante.

Entre os pássaros encontrados estão pintassilgos, cardeais, canários da terra, azulões, coleiros, tico-ticos e cardeais amarelos. Também foram apreendidos 91 anilhas, cinco alçapões e seis gaiolas para transporte.

O preso irá responder por crimes de maus tratos a animais, de posse de animais da fauna silvestre em desacordo com a autorização e crime de utilização de selo ou sinal público falsificado.

A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).