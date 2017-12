PF apreende 4 toneladas de maconha na fronteira com Paraguai

A Polícia Federal apreendeu cerca de 4 toneladas de maconha e prendeu duas pessoas em uma operação em Entre Rios do Oeste, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira, 3. De acordo com a PF, a apreensão é resultado de um mês de investigação da Coordenação de Operações Especiais de Fronteira e da Delegacia da PF de Cascavel, na região da fronteira com o Paraguai, e contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Durante as buscas, os policiais identificaram uma Blazer, com placas de Foz do Iguaçu, que seguia escoltando uma van Ducato. Assim, foi organizado um bloqueio com viaturas da Polícia Rodoviária Estadual que abordou os veículos suspeitos e encontrou a carga de maconha. Foram detido Manoel Geronimo da Costa, de 40 anos, e Alfredo Colman Riambau, de 58, condutores dos veículos utilizados no transporte da droga. O caso foi encaminhado à sede da PF na cidade paranaense, onde os presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.