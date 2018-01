PF apreende 450 kg de maconha dentro de mobília A Polícia Federal apreendeu 450 quilos de maconha na noite de ontem, na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. A droga estava dentro de móveis que eram confeccionados especificamente para servir de embalagem. Sofás, cômodas, armários, gavetas e mesas eram fabricados com 371 tijolos grandes de maconha na cidade de Maringá (PR). ?Era realmente uma quadrilha de crime organizado e não formada por amadores?, afirmou o delegado responsável pela apreensão, Marcos Vinícius Deneno. O motorista do caminhão, Charles Dourado Dantes Nunes, de 25 anos, levava a mulher e seus dois filhos para despistar a polícia. O caminhão de mudanças foi apreendido no momento em que o motorista entregaria a droga para dois homens, num posto de gasolina, no km 101 da Via Dutra. Michel Godoy Campelo, de 22 anos, e Adalto Cundari Júnior, de 43, também foram detidos. Eles revenderiam a mercadoria na região de Pindamonhangaba. Apesar da apreensão ter ocorrido às 20h30, a droga só chegou à sede da Polícia Federal, em São José dos Campos, depois das 23 horas, pois o caminhão quebrou na rodovia e precisou ser rebocado, sob forte escolta policial. A PF não tem dúvidas de que se trata do tráfico internacional de drogas. ?Há muitas outras pessoas envolvidas, que estamos investigando, inclusive de fora do país?. Esta foi a Segunda grande apreensão de drogas, em menos de uma semana, no Vale do Paraíba. Na última quarta-feira, 37 quilos de cocaína pura foram apreendidos no fundo falso de um carro, que saíra de Campinas (SP) e entregaria a droga em Ubatuba, no litoral norte paulista.