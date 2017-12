PF apreende 47 kg de cocaína no Ceará

A Polícia Federal (PF) apreendeu na noite de sábado, 19, 47,6 quilos de cocaína no Ceará. Foram 26 quilos em carregamento de avião particular em Camocim, no litoral cearense, e 21,6 quilos no aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Cinco pessoa foram presas e levadas para a carceragem da PF em Fortaleza. Todas respondem por tráfico internacional de drogas.

Na apreensão de Camocim, a PF descobriu que três pessoas estavam levando drogas do Mato Grosso para o Exterior. O avião foi interceptado quando fazia abastecimento de combustível. Foram apreendidos 26 quilos de cocaína em tabletes. Na apreensão de Fortaleza, os policiais federais prenderam dois homens que vinham de São Paulo com destino a Joanesburgo, na África do Sul. Eles foram pegos com 21,6 quilos de cocaína acondicionados em sacos plásticos.