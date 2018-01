PF apreende 47 quilos de cocaína em Curitiba A Polícia Federal apreendeu, na última terça-feira, cerca de 47 quilos de cocaína pura em Curitiba e prendeu três pessoas, autuadas em flagrante por tráfico de entorpecentes. A droga tinha chegado à capital paranaense vinda de Ponta Porã (MS) e, provavelmente, seria distribuída no Paraná e em Santa Catarina. Desde o início do ano já foram apreendidos cerca de 90 quilos da droga em Curitiba. Segundo a PF, o serviço de inteligência tinha apurado que uma pessoa estaria hospedada em um hotel próximo à rodoferroviária esperando a droga. Descoberto, Salvador Rodrigues Arrevalo, que tinha vindo de Ponta Porã em um avião, passou a ser vigiado pelos policiais. Na última segunda-feira à noite, ele foi seguido até um shopping center, onde se encontrou com outras duas pessoas, posteriormente identificadas como Iran Santos da Rosa e José Valdecir Camargo. No dia seguinte, a polícia encontrou uma camionete, em que Rosa tinha vindo de Ponta Porã e que estava em uma oficina, pois havia apresentara problemas mecânicos. Ao revistá-la, os policiais encontraram a cocaína escondida. Camargo tinha vindo de Camboriú para buscar a camionete. Os três foram presos em flagrante.