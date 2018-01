PF apreende 5 quilos de drogas em peças de artesanato no RN

A Polícia Federal apreendeu 1,44 kg de cocaína pura e 4,13 kg de pasta base escondidos dentro de peças de artesanato, no terminal rodoviário de Natal, no Rio Grande do Norte, na segunda-feira, 24. Adalberto Coelho Dias, de 28 anos, e Avilmar Silva de Lima, de 32 anos, conhecido como "Neno", foram presos após desembarcar em Natal, por volta das 12h30. Segundo a PF, durante fiscalização de rotina na rodoviária, os policiais suspeitaram da dupla, que estava visivelmente nervosa. Assim que colocaram as mochilas que carregavam e uma caixa de papelão no porta-malas de um táxi, os homens foram abordados e suas bagagens revistadas. Dentro da caixa de papelão havia pilões de madeira e, ao serem manuseados, os agentes estranharam o peso excessivo das peças, onde também havia sinais aparentes de cola nas emendas. No interior dos pilões havia uma quantidade razoável de substância esverdeada com característica típica de pasta base de cocaína. A droga seria revendida a uma pessoa não identificada que procuraria a dupla em um quiosque da Praia do Meio, onde receberiam R$ 6 mil por cada quilo da pasta de coca e mais R$ 8 mil por igual quantidade de cocaína.