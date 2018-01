PF apreende 586 comprimidos de ecstasy Agentes da superintendência da Polícia Federal (PF) prenderam, nesta terça-feira, uma mulher, de 25 anos, com 586 comprimidos de ecstasy, provavelmente provenientes da Holanda. Seu nome não foi divulgado. A ação ocorreu em Botafogo, zona sul do Rio. A droga estava escondida dentro de uma revista. À polícia, ela disse que o destinatário do ecstasy seria um morador do Leblon, zona sul, de 28 anos, cujo nome também não foi revelado pela PF. Contra ele, a Justiça decretou prisão temporária por 15 dias. A mulher foi enviada para o presídio Nélson Hungria, e o homem para o Ary Franco. Ambos responderão por tráfico internacional e associação criminosa e podem ser condenados a até 12 anos de cadeia.