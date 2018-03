PF apreende 6 kg de cocaína transportados em carga de carvão

SÃO PAULO- A Polícia Federal apreendeu no início da tarde desta qaurta-feira, 7, cerca de seis quilos de cocaína em um caminhão, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O veículo Scania branco, carregado com 28 toneladas de carvão, foi parado na rodovia BR 463, no distrito de Sanga Puitã (MS). O motorista Valter Nabarro, 43 anos, foi preso. Ele viajava acompanhado da mulher, que foi liberada após prestar depoimento. Nabarro disse à polícia que receberia cerca de R$ 2 mil para levar a droga até Minas Gerais.

Nabarro disse ainda que pegou a droga em Ponta Porã, em um posto abandonado, com um homem desconhecido. O carvão seria levado até uma siderúrgica em Itaúna, também em Minas Gerais, distante 74 quilômetros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do entorpecente, foram encontrados em meio à carga de carvão sacos de roupas contrabandeadas do Paraguai, pelas quais o motorista receberia mais R$ 2 mil para transportá-las. Além do crime do tráfico, ele também deverá responder pelo crime de contrabando.