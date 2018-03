PF apreende 600 kg de cocaína em SP A Polícia Federal apreendeu, em carreta no Terminal de Cargas Fernão Dias, em São Paulo, 600 quilos de cocaína, anteontem. O motorista, Jocelei C., foi preso em flagrante e disse não saber de quem é a droga. Segundo a PF, a carreta não transportava mais nada. A cocaína estava embalada em caixas de papelão com inscrições de uma empresa de tabacos da Bolívia.