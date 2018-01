PF apreende 600 quilos de maconha após prisão de militar Depois de uma investigação de mais de dois meses, a Polícia Federal conseguiu prender neste sábado, em um desmanche na zona oeste da capital paulista, o cabo do Exército Onésimo Saraiva dos Santos, de 26 anos, quando recebia duas malas com maconha. Segundo a PF, a droga foi entregue por Fernando de Oliveira, um dos maiores fornecedores da droga para favelas de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele conseguiu fugir. Com um mandado de busca e apreensão, agentes da PF fizeram uma busca na residência de Oliveira, na bairro nobre de City América, também na zona oeste, e apreenderam cerca de 600 quilos de maconha, uma pistola 9mm, uma metralhadora Uru calibre 45 e uma espingarda calibre 12. Na garagem da residência foram apreendidos três carros.