PF apreende 7 toneladas de contrabando no Rio A Polícia Federal (PF) anunciou hoje a apreensão de cerca de sete toneladas de mercadorias contrabandeadas na Pavuna, na zona norte do Rio. A carga está avaliada em cerca de US$ 1 milhão. De acordo com a PF, o depósito, na rua Embaú, pertence à Transportadora Rodonews, com sede em Vila Velha, no Espírito Santo. Os policiais encontraram eletro-eletrônicos, equipamentos de informática, notebooks, material hospitalar e algumas peças de armas (2 canos de rifle, 1 minicarregador de fuzil, material de recarga de munição) entre outros itens. A apreensão ocorreu no início da noite de sexta-feira quando uma carreta entrava no depósito. Desde então, agentes federais passaram a investigar a procedência da carga - os primeiros dados apontaram para um esquema de importação ilícita, proveniente de Miami, através do Porto de Vitória, e que era levada ao Rio. A Delegacia da PF de Nova Iguaçu ouviu o motorista do caminhão e vai apurar a possível responsabilidade dos diretores da transportadora por contrabando, crime previsto no Artigo 334, do Código Penal Brasileiro, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Cães No início da tarde, agentes da PF fizeram uma operação com cães farejadores no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica, zona norte do Rio. O objetivo da operação era encontrar drogas. De acordo com os Correios, passam todos os dias pelo local cerca de 80 mil objetos, entre malotes, cartas, encomendas e sedex. Até as 18h não havia sido divulgado o balanço da operação.