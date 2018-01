PF apreende 80 quilos de maconha na Castelo Branco A polícia federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira aproximadamente 80 quilos de maconha e uma pistola 9 mm, que estavam em poder de L. C. R., de 20 anos, e de W. A. S., que portava documentos falsos. A apreensão aconteceu quando eles trafegavam no quilômetro 10 da Rodovia Castelo Banco, na grande São Paulo, vindos do Paraguai. A partir da prisão de duas pessoas que traficavam fuzis e granadas, durante operação da Polícia Federal ocorrida em 31 de janeiro, as investigações levaram os policiais federais à dupla, que estaria trazendo maconha do Paraguai para ser distribuída na região da cidade de Campinas. Foram encontrados 29 quilos de maconha em tabletes, além da arma e de documentos falsos. No veículo foram encontrados cerca de 50 quilos de maconha. A droga estava em fundos falsos e compartimentos especiais sob o carro, junto ao motor e ao tanque de gasolina.