PF apreende 970 quilos de maconha no interior de SP A Polícia Federal apreendeu 970 quilos de maconha em Bauru, no interior de São Paulo. A droga foi recolhida numa picape que trafegava pela Rodovia Castello Branco. Três suspeitos foram detidos. Segundo o Bom Dia Brasil, da TV Globo, Osmar Natal dos Santos, Aparecido Clodoaldo Evangelista e Mauricio Lopes de Souza estavam sendo investigados há um mês. Eles teriam trazido o carregamento de Guaíra, na divisa com o Paraguai.