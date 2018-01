PF apreende cocaína enviada através dos Correios no Ceará

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes no Ceará apreenderam 1,6 quilo de cocaína que havia sido remetida por meio de correspondência do tipo Sedex, dos Correios de Rio Branco, no Acre, para Fortaleza. O caso aconteceu na última quinta-feira, 13, quando foi deflagrada a Operação Leão Expresso III, para combater o tráfico de droga que ocorre pelos Correios, mas só foi divulgado nesta quarta-feira, 19. A caixa contendo a droga foi interceptada durante uma fiscalização de rotina no Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, no bairro Edson Queiroz, com o auxílio de um cão farejador. O entorpecente estava dentro de uma caixa padronizada dos Correios envolta em isopor e papel carbono para dificultar a identificação da substância através do aparelho de raio X. A destinatária da encomenda, a cearense C.S.V.V, 18 anos, foi presa em flagrante quando recebia o tóxico em sua residência, no bairro Álvaro Wayne. A acusada disse que não tinha conhecimento do conteúdo da caixa e que apenas estaria fazendo favor a um amigo, fornecendo seu endereço para o recebimento da correspondência. A acusada foi indiciada por tráfico de drogas, com a agravante de tráfico interestadual. A pena vai de cinco a 15 anos de reclusão. Agora a PF tenta identificar quem é o remetente do pacote e quem seria o receptador final da cocaína.