PF apreende cocaína no Aeroporto de Fortaleza A Polícia Federal apreendeu na noite de terça-feira, 22, 4,3 quilos de cocaína durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Um paraense, de 28 anos, foi preso quando tentava embarcar a droga para Madrid vindo de um vôo de Manaus. O tóxico foi localizado quando os agentes federais da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes fiscalizavam, com o auxílio de um cão farejador, o terminal de bagagens do aeroporto. A cocaína estava escondida dentro de duas hastes de madeira de uma rede de balanço. Através da etiqueta da bagagem, os policiais puderam identificar seu proprietário, que foi preso já dentro do avião quando aguardava a decolagem do vôo com destino à capital espanhola. Após ser preso, o acusado confessou ter sido contratado em Manaus, onde reside, por um homem que não soube identificar o nome, mas que lhe pagaria R$ 8 mil para transportar a droga até Madrid. O preso, que não possuía antecedentes criminais, foi indiciado por tráfico internacional de drogas. Se condenado, poderá cumprir pena que varia de quatro a 18 anos de reclusão.