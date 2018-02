PF apreende crack dentro de brinquedos no Paraná A Polícia Federal prendeu no último sábado, 24, um homem que carregava uma sacola de brinquedos recheados com 3,6 quilos de crack. I. P., de 25 anos, foi detido na Rodovia BR-153, na altura do município de União da Vitória, interior do Paraná. A prisão ocorreu quando os policiais abordaram um ônibus que viajava de Francisco Beltrão para Curitiba. I. P. trazia a sacola de brinquedos que continham vários tabletes de crack. O preso foi indiciado por tráfico de drogas e permanecerá a disposição da Justiça Federal.