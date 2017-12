PF apreende droga de efeito semelhante ao ecstasy em GO

A Polícia Federal em Goiás apreendeu, na noite da última terça-feira, 13, cerca de mil comprimidos de clorofenil piperazina (mCPP). Segundo a PF, a droga sintética é pouco conhecida no Brasil, com efeitos semelhantes ao do ecstasy. Por se tratar de uma droga recente no país, pouco se sabe sobre os efeitos do mCPP, contudo, desde 2005 a substância é investigada pelo Centro Europeu de Monitoramento de Drogas. De acordo com a PF, esta é uma das primeiras apreensões deste tipo de droga no País.