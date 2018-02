PF apreende drogas, armas e munição pesada no Paraná A Polícia Federal apreendeu, por volta de 3 horas desta segunda-feira, 16, na BR-277, nas proximidades de Curitiba, um carregamento com drogas e armamentos. No fundo falso de uma camionete, com cerca de 70 centímetros, estavam escondidos 50 quilos de cocaína pura, 10 quilos de maconha, dois fuzis, duas submetralhadoras e duas pistolas, além de 1,5 mil cartuchos para armas de grosso calibre, capazes de perfurar blindagem, e munições antiaéreas. "São armas importadas, que entram clandestinamente no País", afirmou o superintendente da PF no Paraná, Jaber Saadi. Segundo ele, a polícia tem intensificado algumas operações nos fins de semana. Foram presas três pessoas que estavam no veículo. "Prendemos apenas os transportadores, mas existem os patrões e nós chegaremos lá", garantiu o superintendente. As investigações mostram que parte do material apreendido deveria ficar em Curitiba e o restante seria levado para São Paulo e Rio de Janeiro. "Eles têm ramificações em todos os Estados e estamos fazendo um trabalho coletivo, um trabalho global a nível nacional e até internacional para combater essas criminalidades", acentuou Saadi. De acordo com a PF, o material teria vindo de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai.