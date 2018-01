PF apreende duas toneladas de maconha no Paraná A Polícia Federal (PF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira, 3, cerca de duas toneladas de maconha escondidas dentro de um caminhão-tanque, na BR-277, nas proximidades de Cascavel, a cerca de 500 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. O motorista do caminhão, Benedito Luís da Silva, que está preso, disse que assumira a direção do carro em Cascavel e que o levaria a Curitiba, mas negou saber do conteúdo. Pelas notas fiscais, o caminhão levava apenas óleo queimado. Segundo o delegado Guilherme Biagi, os policiais estavam em operação de rotina e desconfiaram da nota fiscal apresentada por Silva. Ao baterem na lataria do caminhão perceberam que o som indicava a existência de um fundo falso. O Corpo de Bombeiros foi chamado para serrar a estrutura e os pacotes de maconha foram aparecendo. Também foram encontrados 25 quilos de cocaína. No meio do tanque, onde estão as válvulas de abertura, havia 1,4 mil litros de óleo. Na quinta-feira à tarde, a Polícia Rodoviária já tinha apreendido 652 quilos de maconha em outro caminhão, na mesma região. O caminhão não respeitou uma barreira montada na BR-369, próximo ao trevo de Campina da Lagoa, parando somente dois quilômetros adiante. O motorista acabou fugindo. A droga estava escondida em caixas de plástico utilizadas para carregar verduras. À noite, entre Jussara e Cianorte, no noroeste do Estado, a polícia encontrou quase oito quilos de pasta de haxixe no bagageiro de um ônibus que se dirigia de Umuarama para Jundiaí. O proprietário da droga não foi identificado.