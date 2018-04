PF apreende forte armamento e 21 quilos de crack em BH

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Agentes da Polícia Federal, em diligências por vários endereços na capital mineira, entre os dias 9 e 11 de julho, detiveram duas pessoas e apreenderam armas e uma grande quantidade de crack. Após a prisão em flagrante de um homem que portava 1 quilo de crack na última quarta-feira, os federais deram início à investigação sobre a origem da droga. Na noite de sexta-feira, 11, outro acusado de participar do esquema foi preso com 20 quilos de crack, além de um fuzil, metralhadoras, pistolas, uma escopeta calibre 12 e grande quantidade de munição, inclusive para fuzis. A dupla havia alugado um apartamento em um bairro de classe média de Belo Horizonte, onde fora montado um depósito para as armas, a droga e a munição.