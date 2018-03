PF apreende helicóptero anunciado em site de leilão

SÃO PAULO - Um helicóptero, que estava sendo anunciado em um site de vendas na internet, foi apreendido na noite desta quinta-feira, 31, pela Polícia Federal em Nova Lima, em Minas Gerais. Um homem foi preso.

Segundo a PF, a aeronave norte-americana estava sem documentação fiscal e em situação irregular no território nacional. O homem responsável pelo hangar do aeroclube particular onde o helicóptero ficava guardado e que também anunciava o helicóptero no site Mercado Livre, foi preso.

Com o apoio da Receita Federal, a Polícia Federal realizou a apreensão da aeronave que, após ser periciada, será encaminhada à Receita Federal para que sejam feitos os devidos procedimentos fiscais. Ontem o preso foi ouvido na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e encaminhado a Penitenciária Nelson Hungria.