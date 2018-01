PF apreende maconha camuflada em madeira em SP A Polícia Federal de Marília apreendeu no final da tarde desta quarta-feira um caminhão procedente do Mato Grosso do Sul, que transportava grande quantidade de maconha camuflada dentro de uma carga de madeira. O veículo foi abordado nas proximidades da estação de tratamento de água, quando, entrava no perímetro urbano. Até agora não existem informações finais sobre a quantidade da droga, pois os policiais ainda se encontram em diligência, promovendo a pesagem dos fardos. As primeiras notícias são de que o carregamento pode ultrapassar uma tonelada e teria vindo do Paraguai, de onde também vem a madeira hoje transportada para as regiões sul e sudeste do país.