PF apreende mais de 50 kg de crack em Belo Horizonte

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu, na noite de terça-feira, 14, mais de 50 quilos de crack, no que foi considerada a maior apreensão da droga, este ano, em Belo Horizonte. A droga foi apreendida com dois homens em um shopping da cidade e seria distribuída na região metropolitana da capital mineira. Por volta das 18 horas, policiais federais abordaram uma camionete Mitsubishi L 200, com placa do Paraná, ocupada por dois jovens. Depois de revistar o carro, os policiais encontraram os 50 kg de crack em um fundo falso, muito bem preparado, sob o assoalho do veículo.

Após serem ouvidos na Superintendência da Polícia Federal, eles foram encaminhados à Penitenciária Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de trafico de drogas interestadual de drogas em associação, com penas previstas de 5 a 15 anos de reclusão.