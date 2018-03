PF apreende mais de 8 toneladas de maconha no Pontal

A Polícia Federal apreendeu na tarde da última quarta-feira, 8, mais de 8.200 quilos de maconha e 2,2 quilos de haxixe que eram transportados pelo caminhoneiro Elcio dos Santos Lima. O homem foi abordado pelos federais na Rodovia Raposo Tavares, próximo a Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. O caminhão dirigido por Lima, um Scania Vabis de placas KBB 2536, de Dourados (Mato Grosso do Sul), transportava madeira e tinha como destino a cidade de São Paulo. Lima saiu da cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. Após ser preso e levado para a penitenciária de Caiuá, situada na região de Presidente Prudente, o motorista alegou inocência e garantiu que desconhecia a existência das drogas. "Eu não sabia de nada, realmente não sabia", disse Lima em uma rápida entrevista. "Nós percebemos que ele estava nervoso e preocupado no momento da abordagem", explicou o delegado Luiz Pontel, acrescentando que essa é maior apreensão de maconha realizada pela PF na região. O caminhão está no pátio da Polícia Federal, em Presidente Prudente, e os entorpecentes deverão ser incinerados. "Aguardamos a decisão da Justiça", finalizou o delegado.