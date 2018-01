PF apreende material contrabandeado em SP Agentes da Polícia Federal de São Paulo apreenderam ontem, à noite, uma grande carga de material contrabandeado, na zona Sul da capital paulista. Segundo o assessor de Comunicação da PF, delegado Gilberto Tadeu Vieira César, o caso aconteceu no interior da empresa Supriway & Comércio e Manufaturados Ltda., com sede na Rua José Vicente Cavalheiro, 341, no bairro de Chácara Santo Antonio. No local, os policiais encontraram 613 rolos de vinil auto-adesivo utilizado para escurecer os vidros de veículos. Toda a carga foi apreendida porque a empresa não possuía nota fiscal explicando a origem do material. Ninguém foi preso. Armazém No início da tarde, soldados da Polícia Militar estouraram um depósito com material supostamente roubado ou contrabandeado, na zona Sul de São Paulo. O depósito fica na Avenida Presidente Wilson, número 2.153, no bairro do Ipiranga. Lá, os policiais militares encontraram uma carreta e diversos produtos, entre eles cósméticos importados, e chamaram a Polícia Federal.