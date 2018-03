PF apreende no AP santinhos de governador

A Polícia Federal apreendeu na manhã de ontem, em Macapá, santinhos com propaganda eleitoral do governador e candidato à reeleição, Pedro Paulo Dias (PP), no interior de uma viatura da Polícia Civil. Também foram apreendidos 800 litros de combustíveis e cestas básicas no depósito da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social.

Segundo a PF, o combustível e as cestas seriam usados por cabos eleitorais.