PF apreende quase uma tonelada de maconha no PR

Policiais Federais do Paraná apreenderam na tarde de terça-feira, 17, aproximadamente 900 quilos de maconha em um sítio na Vila Guarani, município de Terra Roxa. A apreensão foi feita a partir de mandado de busca de apreensão expedido pela Vara Criminal de Terra Roxa.

Um homem de 65 anos que estava no local foi preso em flagrante. A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Guaira, no extremo oeste do Estado, para a pesagem, análise e outros procedimentos.