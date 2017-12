PF apreende R$ 1 mi em porta-malas de carro A Polícia Federal apreendeu R$ 1 milhão em notas no porta-malas de um automóvel BMW, no final da tarde de ontem, no Aeroporto de Sorocaba. Um advogado de uma empresa de bebidas disse que o dinheiro tinha sido recebido como pagamento de honorários. Ele se preparava para decolar em um Cessna para Minas. A abordagem ocorreu em uma operação da PF contra o tráfico de drogas em pequenos aviões. O advogado foi ouvido e liberado. J