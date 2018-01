PF apreende três toneladas de maconha em caminhão no Rio Agentes da Polícia Federal apreenderam na noite de quarta-feira três toneladas de maconha escondidas em um caminhão. A PF informou que essa foi a maior apreensão da droga no Rio este ano. O veículo vinha do Paraguai e foi abordado na Via Dutra, no município de Piraí. A droga, escondida em um fundo falso, foi encontrada por cães farejadores. O motorista contou à polícia que a maconha foi carregada em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O caminhão chegou ao Rio de Janeiro pelo Mato Grosso do Sul e por São Paulo, e teria como destino o bairro do Catete, zona sul do Rio. Três pessoas que receberiam a droga, além do motorista, foram detidas. A polícia acredita que a maconha iria para o Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte fluminense.