PF apreende US$ 100 mil com chinês no Santos Dumont Agentes da Polícia Federal apreenderam US$ 100 mil com um chinês nesta segunda-feira, 12, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O homem levava o dinheiro escondido na perna e na cintura, em meias femininas, que eram usadas como cinto. O estrangeiro, que está em situação regular no País, não apresentou documentação que comprovasse a compra legal dos dólares. Ele alegou que estava indo para São Paulo tratar de assuntos comerciais. O dinheiro foi apreendido e encaminhado ao Banco Central. Investigações irão apurar se houve crime contra a ordem financeira.