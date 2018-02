PF apreende US$ 50 mil dentro de carro com verduras no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, apreendeu na noite de quarta-feira, 15, US$ 50 mil em notas de US$ 100, escondidos em um carro que transportava verduras.

O dinheiro estava dividido em cinco envelopes lacrados de banco, dentro de uma bolsa de papelão. O veículo com o material foi abordado na BR-101, na altura da Barreira Fiscal.

O motorista do carro, de 40 anos, foi ouvido na sede da PF local. Ele negou saber sobre o conteúdo da bolsa, mas confirmou que a recebeu de seu patrão, um coreano dono de uma empresa do comércio exterior localizada em Vitória, no Espírito Santo.

A bolsa seria entregue em São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde uma irmã do empresário pegaria o dinheiro. Já a carga de verduras seria entregue no Porto de Paranaguá, no Paraná.

O valor apreendido foi depositado em uma conta judicial no Banco do Brasil.