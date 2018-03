PF apura no Piauí ação de comitê clandestino

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a atuação de um comitê clandestino do candidato do PTB ao governo do Estado, senador João Vicente. Os responsáveis ofereciam dinheiro para supostos cabos eleitorais.

O advogado da coligação encabeçada pelo PTB, Charles Max Pessoa, informou que pediu à PF a prisão do suposto responsável. A PF está tomando depoimentos de envolvidos.

Max disse que se trata de trama para prejudicar Vicente. "Achamos que há terceiros por trás disso e isso nos preocupa, pois tem cunho político-eleitoral."

Segundo a apuração da PF, os acusados estavam cadastrando pessoas para trabalhar na campanha. Quem tinha carro poderia receber até três salários mínimos. Quem usasse moto poderia receber até dois salários e os sem veículo receberiam um salário. E era pedido um valor aos interessados para fazer o cadastro.