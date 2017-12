PF aumenta fiscalização e trava aeroportos, rodovias e portos

SÃO PAULO - Os policiais federais de todo o País iniciaram nesta quinta-feira, 16, a Operação Blackout. Segundo eles, a medida desencadeia uma série de operações-padrão em portos, aeroportos e em fronteiras de todos os estados do Brasil.

A decisão foi tomada durante assembleia realizada em videoconferência na tarde da última quarta-feira, 15. Além de agentes federais, papiloscopistas e escrivães também aderem à greve nacional, deflagrada há nove dias. A categoria quer a reestruturação da carreira de acordo com os cargos em nível superior além da contratação de novos servidores.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, registrou filas e atrasos em função de operação-padrão iniciada as 6h30. Durante a ação da Polícia Federal, são realizadas vistorias em todos os passageiros que embarcam tanto em voos nacionais quanto internacionais.

O mesmo aconteceu no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. Desde as 6h30 os agentes vistoriaram todos os passageiros até que o local registrou superlotação e a operação teve que ser finalizada. A Polícia Federal afirma que o Aeroporto Eurico de Aguiar, no Espírito Santo, também contou com operação da PF durante esta manhã.

A Federação Nacional da Polícia Federal (FENAPEF) afirma que também aconteceu, desde a madrugada desta quinta, operação-padrão no Chuí, no Rio Grande do Sul. As vistorias aconteceram em todas as bagagens e em passageiros de ônibus que ingressaram o saíram do País.

A Operação Blackout também prevê vistorias nas divisas entre os estados. A PRF bloqueou o trafego pela Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 56, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Segundo a concessionária que administra a via, Autopista, a via registrou 14km de acúmulo de veículos nos dois sentidos. No início desta tarde deve acontecer operação-padrão na ponte Ayrton Senna, que divide o Paraná com o Mato Grosso do Sul.

São Paulo e Rio de Janeiro. A partir das 16h30 desta quinta começa a operação-padrão no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, assim como no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Em São Paulo é a segunda operação realizada desde o início de greve, no dia 7 de agosto. Durante a operação anterior, no dia 9 de agosto, as filas tomaram boa parte do saguão.