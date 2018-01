PF busca 15 acusados de tráfico de drogas em 3 Estados

Ao menos cinco pessoas já foram presas pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 23, durante a Operação Satélite. A quadrilha agia na região de Maringá, no Paraná. Devem ser cumpridos 15 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Participam da ação 52 agentes de 3 Estados.

De acordo com a polícia, um rapaz de 28 anos era o principal responsável pelo comércio de entorpecentes, principalmente cocaína e crack. Durante as investigações, que começaram em fevereiro, ocorreram 13 flagrantes e apreensão de automóveis, motocicletas e drogas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essas ações ocorreram em cinco cidades do Paraná. Agora, estão sendo cumpridos mandados de prisão em outras cidades, além de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Alguns suspeitos de envolvimento no esquema que tiveram a prisão decretada já haviam sido detidos. Como é o caso do suposto traficante citado pela PF.