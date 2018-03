PF confirma dossiê, mas nega elo com eleição Em nota sobre quebra de sigilo de tucanos em agências do Fisco, a Polícia Federal diz que as provas colhidas indicam que o jornalista Amaury Ribeiro Jr. "utilizou os serviços de levantamento de informações de empresas e de pessoas físicas desde o final de 2008". Também confirma que "os dados violados foram utilizados para a confecção de relatórios".