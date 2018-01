PF cumpre 24 mandados de prisão em operação contra tráfico de drogas

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Flashback na manhã desta sexta-feira, 19. A ação investiga organizações envolvidas com o tráfico de drogas internacional, que enviavam drogas de portos, especialmente o de Paranaguá, no Paraná, para países da Europa.

Ao todo, a Vara Federal de Paranaguá emitiu 18 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. As ações ocorrem no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Pará.

De acordo com a PF, os investigados responderão por tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. Os que foram presos no Paraná serão encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, enquanto os demais ficarão à disposição do juízo em seus respectivos Estados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parte dos investigados já foram alvos das operações Deadline e Safira, que também investigam ações no Porto de Paranaguá. Por isso, a atual operação ganhou o nome de "flashback".

Nordeste. Na quinta-feira, 18, outra operação da PF, batizada de Prisma, cumpriu três mandados de busca e apreensão nas cidades de Diamante e Bonito de Santa-Fé, na Paraíba. Em um dos locais, foi encontrada uma plantação com cerca de 20 mil pés de maconha, resultando na prisão de duas pessoas em flagrante.