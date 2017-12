Em operação contra o tráfico, PF cumpre 35 mandados de prisão

RIO - A Polícia Federal no Espírito Santo, em operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, cumpriu 35 mandados de prisão preventiva e mais 35 de busca e apreensão nos Estados do Espírito Santo, em Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraná.

A operação Via Sertão, deflagrada nesta quinta-feira, 13, pretende desarticular criminosos que atuam no transporte e distribuição de drogas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra, todos no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Federal, desde o início da investigação foram apreendidos em flagrante 150 quilos de cocaína, 15 de haxixe, 725 de maconha, 7 mil unidades de ecstasy, 1.250 munições, 14 armas e 7 documentos de identificação falsos. A PF não informou os locais de apreensão.