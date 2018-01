PF deflagra operação contra estelionatários em Minas Gerais

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Polícia Federal de Uberlândia, em Minas, apoiada pela Policia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Conta Fria, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada na prática dos crimes de falsificação de documentos e estelionato.

Na operação estão sendo cumpridos três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. A PF ainda não tem informações sobre presos.

De acordo com a PF, a quadrilha fazia a abertura fraudulenta de contas bancárias em nome de terceiros, com a posterior obtenção de empréstimos consignados do INSS.