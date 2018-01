PF deflagra operação em Minas contra tráfico de drogas

A Polícia Federal em Varginha, Minas Gerais, juntamente com as polícias Militar e Civil do Estado, desencadeou nesta terça-feira, 29, a Operação Integração II, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha de tráfico de drogas.

Cerca de 220 policiais federais, 80 militares e 80 civis estão cumprindo 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Três Corações, Pouso Alegre, São Gonçalo e Monsenhor Paulo.

A Operação visa desmantelar organização criminosa, voltada ao Tráfico de drogas e delitos conexos e conta com apoio aéreo da Coordenação de Aviação Operacional do Departamento de Polícia Federal. Ainda não há informação sobre presos.