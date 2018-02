PF desativa pistas de pouso clandestinas no Amapá

Após escavação, explosivos foram colocados no solo para destruir as pistas clandestinas

SÃO PAULO - A Polícia Federal desativou três pistas de pouso clandestinas no Parque Nacional Montanha do Tumucumaque, no Amapá, durante a Operação Torre de Controle, que teve início no dia 21 de fevereiro, com término na última sexta-feira, 5.

Após meses de investigação, foi descoberto que havia três pistas clandestinas no Parque do Tumucumaque, possivelmente utilizadas para prática de ilícitos na área ambiental (biopirataria), tráfico de drogas e/ou garimpo clandestino.

As pistas identificadas são conhecidas como pista Molocopote, Anotae e Cruzado. A primeira apresentando indicativos de uso e as duas últimas com possibilidade de reativação em curto período de tempo.

A equipe composta de 14 policiais federais e seis bombeiros se deslocou para a região, realizando sobrevoo para mapear as três pistas, levou consigo 1700 Kg de explosivos para inutilização das mesmas. A operação contou com apoio da Força Aérea Brasileira.

Uma vez localizadas as pistas, a denotação ocorreu após a escavação, colocação dos explosivos e compactação do solo para obter o máximo aproveitamento das dinamites. Todo o trabalho foi realizado em 13 dias, concluído com sucesso pela equipe de policiais.