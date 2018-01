PF descarta explosão de cilindro de drogas O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Sérgio Fontes, descartou ontem que a explosão de um cilindro com drogas tenha sido a causa do acidente na semana passada na sede de Manaus. Três peritos morreram. Sete peritos de Brasília trabalham com a hipótese de acidente de trabalho. A suspeita do cilindro surgiu porque testemunhas viram peritos trabalhando com o objeto. Atentado não foi descartado.