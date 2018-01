PF descobre depósito de cigarro contrabandeado em SP Agentes da Polícia Federal estouraram, na noite de ontem, um depósito que era usado como central de distribuição de cigarros roubados na capital paulista. Por volta das 19h, os policiais localizaram um galpão na Rua Marcelo Müller, 900, atrás do cemitério de Vila Alpina, na zona Leste da capital paulista, em cujo interior estavam estocados quase três mil pacotes de cigarros contrabandeados, vindos do Paraguai. Segundo a Polícia Federal, a carga encontrada neste galpão daria para encher três carretas. Um caminhão roubado também foi apreendido pelos policiais, que detiveram quatro pessoas manuseando a carga. Os nomes dos suspeitos detidos ainda não foram divulgados pois a polícia está averiguando a participação deles dentro do esquema de contrabando e distribuição. Todo o material estocado era conservado por um sistema interno de refrigeração e seria distribuído ao comércio ambulante na capital paulista e grande SP, indo parar em barracas montadas no centro da cidade e em terminais de ônibus e nas saídas de estações do Metrô e CPTM.