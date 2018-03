PF desmonta esquema que fraudava atestados nas prisões de MG

A Polícia Federal em Uberlândia, Minas Gerais, desencadeou nesta segunda-feira, 30, a Operação Filho Pródigo, com objetivo de desmantelar esquema criminoso no sistema penitenciário. A operação foi articulada com o serviço de inteligência do sistema prisional e pela Polícia Militar do Estado.

Os detentos, de acordo com a PF, usavam atestados médicos falsos para levar a erro autoridades judiciais e penitenciarias, simulando moléstias graves com objetivo de obter benefícios judiciais. A operação cumpre oito mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Ainda não há informações sobre o número de presos.

As investigações constataram que atestados médicos emitidos por A.F.R.J. eram baseados em laudos de exames falsificados. Em outros casos apurou-se que atestados médico eram emitidos sem os devidos exames.

Entre os presos beneficiados por decisões judiciais baseadas nesses atestados, alguns foram identificados como sendo de alta periculosidade, incluindo-se diversos assaltantes e traficantes.