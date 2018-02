PF desmonta quadrilha de tráfico de ecstasy no Pará A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 17, três homens suspeitos de tráfico de ecstasy no Pará. Dois deles foram detidos em Belém e um em Abaetetuba. Segundo a PF, o grupo usava o serviço dos Correios para fornecer a droga. Eles também são suspeitos de tráfico de cocaína e LSD. As prisões fazem parte da Operação 42 Graus, que pretende desarticular uma quadrilha que age na compra e distribuição da droga em Belém e Macapá.