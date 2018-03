PF detém 34 por fraude contra o INSS A Polícia Federal prendeu ontem 34 pessoas no Rio e na Paraíba acusadas de lesar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na Paraíba, a Operação Cárcere prendeu 28 pessoas sob acusação de integrar uma quadrilha especializada em fraudar benefícios de auxílio-reclusão. No Rio, a Operação Hipocondria deteve seis pessoas de uma quadrilha que fraudava a concessão de auxílio-doença.