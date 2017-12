PF detém americano condenado por pedofilia A Polícia Federal prendeu ontem, no Rio, o americano Enneth Andrew Craig, de 40 anos. Condenado e respondendo a processos nos Estados Unidos por abuso sexual contra menores, ele estava no Brasil havia sete anos, desde que fugiu. Ele dava aulas de inglês. No apartamento de Craig foram apreendidos um computador e vários CDs com fotos. Não há informações sobre vítimas no País.